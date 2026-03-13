メキシコの名門クラブ・アメリカは12日、同国代表GKルイス・アンヘル・マラゴンがアキレス腱を断裂したことを発表した。メキシコ代表のレギュラークラスであり、昨年9月に行われた日本代表との国際親善試合でもゴールマウスを守っていたマラゴンだが、自国開催のFIFAワールドカップ2026開幕まで100日を切った中で無念の負傷。アキレス腱の修復手術は成功したが、全治期間は6カ月から8カ月間と発表されており、本大会への出場は