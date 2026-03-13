山善の家具ブランド「RELAMOVE（リラムーブ）」から、スピーカー・充電・ライト・棚が一体化した新発想の「スピーカー付きウォールシェルフ」が、応援購入サービス「Makuake」で3月下旬から先行販売となる。山善が独自に開発した壁掛け部品を採用し、電動ドライバーやネジなどの工具を一切使わずに取り付けが可能なのが特徴だ。●石膏ボードに対応、賃貸でも安心の跡が残りにくい仕様スピーカー付きウォールシェルフは石膏ボー