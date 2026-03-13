バリューゴルフ [東証Ｇ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比47.3％減の3900万円に落ち込んだが、27年1月期は前期比4.9倍の1億9000万円に急拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常損益は1700万円の赤字(前年同期は1700万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-1.4％→-1.1％とほぼ横ばいだった。