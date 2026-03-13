ノバック [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比5.8倍の9.3億円に急拡大したが、通期計画の13億円に対する進捗率は72.2％となり、4年平均の71.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.0％減の3.6億円に落ち込む計算にな