ＮＡＴＴＹＳＷＡＮＫＹホールディングス [東証Ｇ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の連結最終損益は9億3000万円の赤字(前の期は2億6800万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年1月期は1000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結最終損益は3億5500万円の赤字(前年同期は2億3600万円の赤字)に赤字幅が拡大し、