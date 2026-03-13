京写 [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の2億2000万円の黒字→6000万円の赤字(前期は6億1400万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の1億1300万円の黒字→1億6700万円の赤字(前年同期は3億4400万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる