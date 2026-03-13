フロンティアインターナショナル [東証Ｇ] が3月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の19.2億円に急拡大し、通期計画の18.2億円に対する進捗率が105.7％とすでに上回り、さらに5年平均の78.0％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同