米地元メディア『ドジャース・ネーション』は12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスとの開幕3連戦に言及。「先発ローテーションが見えてきた」とし、1戦目は山本由伸投手、2戦目はタイラー・グラスノー投手、3戦目は大谷翔平投手がマウンドに立つと予想した。 ■開幕投手は山本由伸 ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースの戦いは、今月26日（同27日）にスタ}