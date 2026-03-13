卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は13日、男子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）は同29位の宇田幸矢（協和キリン）と対戦する。今大会での上位進出に期待がかかる中、ベスト8をかけた注目の日本人対決が実現する。 ■張本智は因縁の相手に勝利 今回のチャンピオンズで張本智は1回戦でアントン・シェルベリ（スウェーデン）と対戦。2024年のパリ五輪男子団体準決勝で敗れてい