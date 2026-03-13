3年前、わいせつ目的で女性に大量のアルコールを飲ませてホテルに連れ込み、その後死亡させた罪に問われた男の裁判員裁判で、名古屋地裁は懲役14年を言い渡しました。 【写真を見る】“テキーラ32杯” 女性死亡させた44歳男に懲役14年の判決 わいせつ目的で｢人格を無視した 甚だ悪質な犯行｣ 名古屋地裁 起訴状などによりますと、名古屋市港区の板谷博希被告44歳は2023年5月、名古屋市中区の飲食店で当時25歳の女性に