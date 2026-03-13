声優の池田昌子さんが脳出血で亡くなったことが分かりました。87歳でした。【写真を見る】【 訃報 】声優・池田昌子さん(87)脳出血で死去「銀河鉄道999」メーテル役で一世を風靡オードリー・ヘプバーンやメリル・ストリープの吹替も所属事務所の公式サイトは「当組合所属俳優池田 昌子 儀」「令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87」と訃報を伝えました。 池田さんは、1978年に放送