■プロ野球ロッテ 3ー2 西武オープン戦（13日、ZOZOマリンスタジアム）ロッテは開幕カードの相手、西武に逆転勝利を収め、オープン戦2勝目を挙げた。試合は2点を追う5回、藤原恭大（25）のタイムリーで1点を返すと、7回にはまたも藤原が適時二塁打を放つなど2得点を奪い勝ち越しに成功。終盤リリーフ陣が1点のリードを守り切り、連敗は4でストップとなった。先発は昨秋ドラフト2位ルーキーの毛利海大（22）。立ち上がりは2死