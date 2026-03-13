横浜F・マリノスは13日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、千葉戦（14日、日産スタジアム）に向けて調整した。ともにJリーグ発足時に加盟した“オリジナル10”がJ1を舞台に顔を合わせるのは09年以来17年ぶり。大島秀夫監督（46）が練習後の取材に応じ、千葉戦を迎える心境を明かした。「こういう立場で試合ができるのはいろんな思いがあるけど、勝って弾みをつけないといけない」