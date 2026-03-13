13日午前9時半ごろ、茨城・水戸市にあるJR常磐線の内原駅近くの踏切で、下りの特急列車「ひたち3号」が踏切に進入してきた乗用車と衝突する事故がありました。この事故で乗用車を運転していた男性が死亡しました。特急に乗っていた約560人の乗客と乗務員にけがはないということです。乗客は「震度5くらいの地震が来たかと思うくらい揺れた」と話しました。事故の影響で常磐線は友部−勝田駅の上下線で運転を見合わせていましたが、