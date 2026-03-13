アニメ『銀河鉄道999』のメーテル役などで知られる、声優の池田昌子さんが亡くなったことが13日、所属する東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトで発表されました。87歳でした。俳協の公式サイトでは、「令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました」と報告。通夜・葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われたということです。池田さんは、アニメ『銀河鉄道999』のメーテル役や、『エースをねらえ！