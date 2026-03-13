東急東横線・みなとみらい線の一部区間で13日正午過ぎに停電があり、駅と駅の間に止まった電車から乗客約900人が線路を歩いて避難しました。午後0時20分ごろ、東急東横線の大倉山駅からみなとみらい駅の間で停電があり、上下線で2本の電車が停車しました。東急電鉄は線路上を誘導して、乗客約900人をそれぞれ横浜駅と東白楽駅まで避難させました。そのうち、20代の女性1人が体調不良を訴えたということです。乗客：停電っていうア