ドラ3・山城がソフトバンク戦で5回無失点巨人のドラフト3位ルーキー、山城京平投手（亜大）が12日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンクとのオープン戦に先発し、5回3安打無失点と好投した。巧みな投球でアピールし、ファンも新星に期待を寄せている。オープン戦2試合目の登板で初先発となった22歳左腕は、任された5イニングで先頭打者の出塁を許さない安定した投球。四球はわずかに「1」で、5個のゴロアウト、4三振を奪