歌手のビリー・アイリッシュが、古典小説「ベル・ジャー」の映画化作品でスクリーンデビューを果たすようだ。1963年に発表されたシルヴィア・プラスによる小説の映画化で、ビリーが主役のエスター・グリーンウッド役を演じる見込みだとデッドラインは報じている。 【写真】来日時もスゴッ！ビリー・アイリッシュ 監督と脚本は「ウーマン・トーキング 私たちの