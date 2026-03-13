最近の研究で、素数に基づく数式がブラックホール内部の振る舞いを記述できる可能性が示されており、長く数学者たちが研究してきた素数やリーマン・ゼータ関数によって量子重力や特異点の謎に迫れるかもしれないと、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。Exotic prime numbers could be hiding inside black holes | Live Sciencehttps://www.livescience.com/space/black-holes/exotic-prime-numbers-could-be-hiding-i