◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月に歌舞伎俳優の市川中車と俳優の香川照之を取材した。同一人物が作品ジャンルによって名前を使い分け、言動も別人のようで興味深かった。５日に行われた「歌舞伎町大歌舞伎」の会見には市川中車として息子の市川團子と出席。幼少期から稽古に励むのが一般的な歌舞伎界に、４６歳という異例の高齢で飛び込んだ経緯もあり、「我々は親子ですが、２０１２年６月５日に初日を迎えた同輩。