JR東日本は14日から、運賃の値上げやダイヤ改正を行います。これに伴い長野方面と松本方面をお得に行き来できた往復券も販売終了となります。JR東日本によりますと、運賃の値上げは、消費税増税によるアップを除くと1987年の民営化以降で初めてです。14日からは、北陸新幹線の長野・東京間の場合、自由席7810円から7920円と110円の値上げ、特急あずさの松本・新宿間は、指定席6620円が6730円と、同じく110円の値上げになります。さ