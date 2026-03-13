横浜ＦＭの大島秀夫監督が１３日、古巣とのＪ１の舞台での初対戦で必勝を期した。神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節・千葉戦（１４日・日産スタジアム）に向けて冒頭のみを公開して全体練習。前節のＦＣ東京戦の敗戦で１勝４敗となり、最下位に転落。今節はＪ１の舞台では２００９年以来、１７年ぶりの千葉との９３年Ｊリーグ開幕時から在籍する「オリジナル１０」同士の対決となる。現役時代の１１年に