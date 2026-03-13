第98回アカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされ、国内興行収入は『アナと雪の女王２』を超え、144億円を突破したディズニー映画最新作『ズートピア２』映画と音楽のメガヒットを受けて、劇中歌「Zoo」を含む、映画を彩る音楽を一挙収録したオリジナル・サウンドトラックの国内盤CDがリリースされます☆ ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』オリジナル・サウンドトラック 国内盤CD 価格