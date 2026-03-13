皆さまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した、美容ライターの峰岸真由です。春の韓国旅行の定番スポットといえば、「漢江（ハンガン）」ですよね。暖かくなると多くの人がピクニックを楽しみに訪れ、レジャーシートを広げてのんびり過ごす光景があちこちで見られます。【写真】カリカリ！おすすめの「グッネチキン」のチキン実はこの漢江ピクニック、ただ雰囲気を楽しむだけでなく、“韓国ならではのグルメ”を楽しむのも醍