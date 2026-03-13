『銀河鉄道999』メーテル役などで知られる声優の池田昌子さんが、3日に脳出血のため亡くなった。87歳だった。13日、東京俳優生活協同組合が発表した。これを受け、SNSでは声優仲間やアニメ監督など関係者たちから追悼の声があがっている。【動画】メーテルの姿も劇場版「銀河鉄道999」4Kリマスター版の予告編池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」（メーテル役）、「エースをねらえ！」（竜崎麗香役）