「オープン戦、ロッテ３−２西武」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテはドラフト２位の毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発。４回３安打２失点だった。三回、四球で許した走者を二塁に置き、桑原に右翼線への先制二塁打を浴びた。四回は先頭の渡部に左中間へのソロ本塁打を許した。「三回に取られたのはフォアボールからだったので、その辺をもう少しなくしていくのと、回の先頭の入りっていうのを大事にしていかな