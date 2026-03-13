トッテナムで思うような結果を残せていないことも影響しているだろうか。プレミアリーグの戦いに苦言を呈したのは、トッテナムFWマティス・テルだ。レンヌでブレイクしたテルは、バイエルンを経て昨夏トッテナムに完全移籍。才能豊かな若手アタッカーと期待されてきたが、バイエルンとトッテナムでは思うほどの数字は残せていない。今季もプレミアリーグでは3ゴールを奪っただけだ。トッテナムはチームとしてもプレミア16位と残留