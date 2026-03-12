世界中で愛され、日本のワインブームを牽引した伝説的人気漫画『神の雫』（作・亜樹直、画・オキモト・シュウ／講談社）をドラマ化した『神の雫／Drops of God』シーズン2が、Huluにて独占配信中。3月12日（金）の最終話配信開始に向けて、本編映像と新予告編が解禁！ 一⻘が母と向き合う緊張感が伝わる名シーンHuluにて1月23日（金）から国内独占配信中のシーズン2では、主演の山下智久（遠峰一⻘役）と