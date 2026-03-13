菱田裕二騎手＝栗東・岡田稲男厩舎＝が、３月１２日付けでＪＲＡの競走馬登録を抹消したビヨンドザヴァレー（牝６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）に感謝のコメントを寄せた。同馬とは２４年の清水Ｓ（１着）からコンビを組み、２５年のレディスプレリュード・Ｊｐｎ２で重賞を勝った。引退レースとなった７日の中山牝馬Ｓでも２着に入り、息の合ったところを見せていた。菱田裕二騎手「芝でもダートでも走ってく