東京・六本木のグランド ハイアット 東京で3月12日、「2026年 オリコン顧客満足度アワード」授賞式が開催された。「満足を情報化する」をコンセプトに利用者の声を可視化する取り組みで、今年で20周年の節目を迎える。会場には各カテゴリーで総合1位に輝いた企業の代表者が集まり、その功績が称えられた。○428万人の「生の声」が選んだ“勝者たち”が表彰本アワードは、2025年4月から2026年3月までに発表された計14カテゴリー、20