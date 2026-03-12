『SHERLOCK／シャーロック』シリーズなどで人気のベネディクト・カンバーバッチが主演・プロデューサーを務める最新作『フェザーズその家に巣食うもの』（原題：The Thing with Feathers）が、3月27日（金）より、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開。この度、極限の緊張感に包まれた本編映像、そして貴重なメイキング写真が解禁！ アナログ特撮にこだわった造形の裏側とは？突然、妻