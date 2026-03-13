Ｂ１レバンガ北海道は１３日、Ｃ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）が喉頭外傷・甲状軟骨骨折のため１２日付でインジュアリー（負傷離脱者）リストに登録したと発表した。１１日のＳＲ渋谷戦の第１クオーター（Ｑ）残り４８秒で相手選手と激しく接触し、退場していた。再登録が可能となるのは４月１２日以降。第２４節で主将のケビン・ジョーンズ（３６）が負傷から復帰したばかりだが、１試合平均１０・２得点、８・２リバウンド