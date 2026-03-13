イランのクラスター弾が、イスラエルの防空網を突破する新たな手段となりつつある/Obtained by CNN（CNN）オレンジ色の光の粒が夜空を横切り、背景には空襲警報のサイレンが鳴り響く。この不気味な光景が、今回の戦争を特徴づける事象となった。イランの弾道ミサイルにクラスター弾が搭載されるケースが増えていることがその理由だ。目的はイスラエルの高度な防空網を突破することにある。光の粒に見えるのは小型爆弾で、それぞれ