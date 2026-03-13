１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６３３円３５銭（１・１６％）安の５万３８１９円６１銭だった。２日連続で下落した。中東情勢への懸念が強まり、下げ幅は一時１１００円を超えた。前日の米株式市場は、原油価格高騰による物価高や景気減速に対する懸念から主要な株価指数がそろって下落した。流れを受けた東京市場でも、半導体関連銘柄を中心に幅広い銘柄が売られた。一方、下げた銘柄を買