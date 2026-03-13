三井住友信託銀行は3月13日、NISAの利用状況や利用意向に関する調査の結果を発表した。調査は2026年1月、全国の18〜69歳(関連業種(金融、調査、マスコミ、広告)従事者を除く)11,135名を対象にインターネットで行われた。○NISA口座数は2024年に急伸も若干鈍化傾向2024年に「新しいNISA」が始まり、2年が経過した。口座数は2025年12月末時点で約2,825万口座にまで増加しており、国民の「貯蓄から投資へ」のマインドチェンジが伺える