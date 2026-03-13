クレディセゾンは3月13日、バーチャルユニット「HIMEHINA(ヒメヒナ)」と「SAISON CARD Digital」のコラボレーション施策を開始した。HIMEHINA×SAISON CARD Digital○コラボ記念プロモカードをプレゼント2026年3月13日〜11月30日までの期間中、キャンペーンサイトにてSAISON CARD Digitalに申し込んだ人全員に、もれなく描き下ろしイラストを使用した「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカードをプレゼントする。