モスフードサービスは3月18日、朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルし、「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」(390円、ドリンクセット540円)、「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」(410円、ドリンクセット560円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で発売する。左「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」(390円、ドリンクセット540円)/右「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース