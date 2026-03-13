フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が１３日、単独公演「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」のキービジュアルを発表した。同公演は羽生が出演＆製作総指揮を手掛け、４月１１、１２日に故郷・宮城のセキスイハイムスーパーアリーナで開催。演出はＭＩＫＩＫＯさんが務める。羽生は事務局を通じ「これまで生み出して、一