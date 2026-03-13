BTSの新たな音楽の旅を体験できる、特別な空間が誕生する。BTSは、ソウル・龍山（ヨンサン）のHYBE社屋と、新世界百貨店本店「THE HERITAGE」の2拠点にて、3月20日から4月12日まで「BTS POP-UP：ARIRANG」を開催する。【写真】BTS、新アルバム『ARIRANG』グループ写真公開！本日3月13日17時より、公式プラットフォーム「Weverse」にて事前予約がスタート。快適な観覧環境を保つため、全3週の期間ごとに予約枠が順次オープンされる