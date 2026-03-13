きょうは睡眠の大切さを考える「世界睡眠デー」です。AIなどを活用して快眠をサポートする「スリープテック」が広がっています。【映像】AI活用で広がる「スリープテック」松岡大将記者「イヤホンとこのアプリを組み合わせると、スッキリするタイミングで仮眠から起こしてくれます」このサービスは仮眠から目覚める最適なタイミングでアラームをならす仕組みです。イヤホンに搭載されたセンサーで測った血流のデータからAIが判