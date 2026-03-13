JR東日本は、あす14日から山手線など在来線の運賃を値上げします。値上げ前の駆け込みに備え、「みどりの窓口」は営業時間を延長します。【映像】運賃表交換作業の様子JR東日本は、あすの始発から普通運賃と定期運賃を値上げします。値上げ幅は平均7.1％で、JR東日本管内のすべてのエリアが対象です。山手線や中央線、京浜東北線などの首都圏を中心とした路線では、初乗りが150円から160円になり、山手線では東京から新宿