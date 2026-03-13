新年度予算案の審議日程をめぐり、中道改革連合など野党4党が提出した衆議院予算委員長の解任決議案は反対多数で否決されました。【映像】坂本予算委員長の様子新年度予算案をめぐって与党側は、年度内の成立にむけて13日に衆議院を通過させる考えです。これに反発した中道改革連合や参政党、チームみらい、共産党の野党4党は、坂本予算委員長の解任決議案を提出しましたが、自民党と日本維新の会が反対し、否決されました。