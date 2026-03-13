引っ越しシーズンの3月から4月にかけて、希望する日程で引っ越しができない「引っ越し難民」が増えるなか、国土交通省は予約状況を公表しました。今月28日から4月4日までは、予約が「非常に混雑している」ということです。国土交通省が公表した引っ越しの予約状況によりますと、今月28日から4月4日までは「非常に混雑している」ということです。また、今月14日と、20日から27日、4月5日の日曜日と4月11日の土曜日は「混雑している