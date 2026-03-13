政府は、13日の閣議で男女共同参画社会の実現に向けて今後5年間の方針を示した基本計画を決定しました。公的書類などに旧姓のみを記載する「単記」を検討すると明記されています。【映像】木原官房長官のコメント（実際の様子）木原官房長官「旧氏の単記も可能とすることを含めた取り組みが一層進めば、婚姻などによる氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができると考えています」今回閣議決