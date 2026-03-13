3月14日から、JR東日本の運賃が約40年ぶりに値上げされます。首都圏を中心とした初乗りは10円上がり160円に。特に値上げ幅が大きいのは山手線で、東京・新宿間の運賃は210円から260円になります。多くの人が新生活をスタートさせる中、私たちの生活にどれくらい影響があるのか、専門家と見ていきます。【写真を見る】JR東日本“約40年ぶり”運賃値上げ私鉄との運賃逆転現象が起こる区間も…定期券は駆け込み購入がお得？【ひるお