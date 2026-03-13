アメリカ財務省はロシアへの制裁を緩和し、各国がロシア産原油を購入することを一時的に認めると発表しました。【映像】米財務長官「露政府に大きな利益をもたらすことはない」アメリカ財務省は12日、ウクライナ侵攻以来ロシアに科してきた制裁を緩和し、現在、海上で輸送中のロシア産原油に限り各国が一時的に購入することを認めると発表しました。期間は4月11日までの1カ月間でイラン攻撃に伴う原油価格の高騰を抑制する狙