東京証券取引所13日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。中東情勢の混乱拡大を受けて原油先物相場が上昇し、景気悪化への懸念から売り注文が優勢となった。終値は前日比633円35銭安の5万3819円61銭。東証株価指数（TOPIX）は20.82ポイント安の3629.03。出来高は約26億8242万株だった。