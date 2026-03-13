俳優で歌手の小林旭（87）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。2020年に他界した渡哲也さん（享年78）のエピソードを語った。映画の挿入歌を含め120曲以上をリリース、歌手としても数々のヒットを飛ばした小林。番組MCのフリーアナウンサー・八木亜希子から「あの当時、銀幕のスターは皆さん歌ってらっしゃいましたね」と話を向けられると、「日活の場合は、みんな歌わされてた」と振り返った