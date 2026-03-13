政府はインテリジェンス＝情報収集・分析の司令塔機能を強化するため「国家情報会議」の設置などを定めた法案を閣議決定しました。【映像】高市総理大臣らの様子法案では総理大臣を議長とする「国家情報会議」を内閣に設置し、安全保障に関わる情報活動や、外国によるスパイ活動への対処などについて調査・審議します。各省庁は資料や情報を会議に提供することが義務付けられます。事務局として内閣情報調査室を改編して「