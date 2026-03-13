17LIVE株式会社が運営するVTuberグループ「GanGun Girls」と、グループ会社である株式会社mikaiが運営する「Re:AcT Gaming」を統合し、ゲームに特化した新たなVTuberグループ『VRAID（ブレイド）』として活動を開始したことが発表された。 【画像あり】VRAIDのロゴ・告知配信の出演者一覧 17LIVEは2024年11月にmikaiをグループ会社化し、VTuber事業におけるIPコンテンツの開発をはじめとする